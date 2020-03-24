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أمين "مستقبل وطن" يشارك في حملة توعية ضد فيروس كورونا بالسيدة نفيسة

08:48 م الثلاثاء 24 مارس 2020
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كتبت - ميرا ابراهيم:

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب أمانة القاهرة، في حملة توعية حول طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بمنطقة السيدة نفيسة.

وحرص رشاد، على لقاء الأهالي والحديث معهم وتوعيتهم بأنهم جزء من الحل، وركيزة أساسية في التغلب على هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البشرية، وناشدهم بعدم النزول للشوارع حمايًة لأنفسهم وأرواح ذويهم.

وشارك "رشاد" في حمل وسائل التعقيم والتطهير ورش الطرق العامة وأسوار الحدائق، انطلاقًا من المسؤولية

المجتمعية، والواجب الوطني تجاه شعب مصر العظيم.

وقال "رشاد" إن الأزمة الحالية تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للتغلب عليها وحماية أرواح أهالينا، وتجنيب بلادنا مخاطر هذا الوباء، مضيفا:" أقولها بكل فخر أننا كنا وما زلنا على العهد جنود في محراب الدفاع عن الوطن، والمساهمة في الحفاظ على سلامة مواطنيه".

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن حمل راية العمل العام (المجتمعي والخدمي) مسؤولية مقدسة ووطنية، تستدعي مننا جميعًا التواجد في مقدمة صفوف المعارك والتحديات، وتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.​

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