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السيسي: كلفت بتطوير إجراءات مواجهة كورونا.. وأثق في تجاوب المصريين

11:08 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
السيسي: كلفت بتطوير إجراءات مواجهة كورونا.. وأثق في تجاوب المصريين

السيسي

كتب - محمد سامي:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تكليفه للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس في تغريدة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأضاف السيسي عبر صفحته على الفيسبوك: "أؤكد ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر". واختتم الرئيس: "حفظ الله مصر والمصريين".

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