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مدير الصحة العالمية يدعو السيسي وهالة زايد لتحدي "الأيدي الآمنة"

03:55 م الإثنين 23 مارس 2020
مدير الصحة العالمية يدعو السيسي وهالة زايد لتحدي "الأيدي الآمنة"

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، "تحدى الأيدي الآمنة"، عبر حسابه عبر موقع تويتر.

وتحدي "الأيدي الآمنة" هو تحدي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الأشخاص على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتحدى رئيس الصحة العالمية، عددا من الرؤساء والوزراء والمشاهير على مستوى العالم للمشاركة في التحدي، ومن بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد،

وقال: "أرشح بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، للمشاركة في تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".

منظمة الصحة العالمية السيسي هالة زايد تيدروس أدهانوم فيروس كورونا

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