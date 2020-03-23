الأوقاف: 50 مليون جنيه إعانات للعمالة غير المنتظمة المتضررين من كورونا

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن المبلغ مخصص كذلك لمن فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية.

وأشار وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم العمل على ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء، ضمن الدور المجتمعي لها وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت إلغاء أي بعثات حج على نفقتها هذا العام وتوجه ما كان مخصصًا لذلك ماليًّا لمساعدة المتضررين من آثار كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة.