إيصالات ومحاضر استلام.. ننشر المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنازل

كتب - محمد صلاح:

انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من وضع اللائحة الجديدة للقواعد والشروط الأساسية اللازم توافرها لأي عقار قانوني أو مخالف أو سارق للتيار شريطة توصيل التيار الكهربائي له مؤقتًا، من خلال تركيب عدادات كودية لحين إعلان الضوابط المنظمة لتركيب العدادات.

وتنص اللائحة التي ينفرد مصراوي بنشرها على أنه انطلاقًا من حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تحقيق الهدف، بما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بالمتطلبات وتوزيعها واستهلاكها.

ويسري هذا الدليل اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية كل سنتين، ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل 5 سنوات.

وينشر مصراوي المستندات المطلوب لتوصيل الكهرباء للمنشآت السكنية على الجهدين المنخفض والمتوسط على النحو التالي:

- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.

- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المنخفض بقدرة أكبر من (100 ك ف أ)، في القرى، و (200 ك ف أ) في المدن، أو إيصال سداد قيمة المبالغ المقررة في حالة عدم تواجد الغرفة.