وزير الري: إثيوبيا تعرقل اتفاق سد النهضة منذ 2011.. وفعلت شيئًا مشابهًا مع كينيا

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق حول سد النهضة على مدار سنين منذ عام 2011، مؤكدًا أن أديس أبابا تتعامل بمنطق "أنا ليه أعمل اتفاق يقيدني وممكن أعمل اللي في مزاجي".

وأضاف عبدالعاطي، أنها ليست المرة الأولى لإثيوبيا التي تتعامل فيها بهذه الطريقة، موضحًا أن أديس أبابا فعلت شيئًا مشابهًا قبل ذلك، عندما بنت 3 سدود مع كينيا، وسببت لها ضررًا كبيرًا، دون أن يتم الاتفاق بينهما بشكل مسبق.



وأضاف وزير الموارد المائية والري، خلال استضافته في برنامج مساء "dmc"، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، اليوم السبت، أن هناك نوع من الخوف من جانب إثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجؤون إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه، متابعًا: "أخدوا ببعض النصائح في تعديل السد، التي أخرتهم بعض الوقت في البناء، ولكنهم لم يعطونا الصورة النهائية لما تم".



وتابع وزير الري: "إثيوبيا لديها مشكلات داخلية وتحاول أن تداري عليها، والبنك الدولي والولايات المتحدة كانا شاهدان على ذلك"، مضيفًا: "هما بيقولوا للناس أنهم هينقذوهم من الفقر، وإزاي هيفيدوا المواطن الإثيوبي، والبعض قال إن إثيوبيا تنفق أموالًا ضخمة على السد، في حين أنها ممكن تحقق المطلوب بتكلفة أقل ولكنها لم تفعل ذلك".



وأشار إلى أن هناك مشكلات داخلية في إثيوبيا، وتحاول أن تجعل مصر المسئولة عن تلك المشكلات أمام الشعب الإثيوبي، مصدرة بذلك أزمة، وهذا أمر غير صحيح.