​حقوقكم محفوظة.. وزير القوى العاملة يوجه رسائل للمصرين العاملين بالخارج

كتب– يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدة رسائل إلى المصريين العاملين في الخارج، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة، وهناك متابعة لحظية مع المكاتب العاملة في الخارج، للتواصل مع وزارات العمل في هذه الدول للنظر في كل ما تتعرض له العمالة المصرية نتيجة فيروس "كورونا".

ويتلقى الوزير، بشكل يومي عددًا من التقارير العاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار "كورونا"، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال الوزير، بطمن كل العاملين في الخارج وكل من يتواجد في مصر حاليًا لقضاء إجازته ولم يتمكن من العودة للعمل بسبب توقف خطوط الطيران نتيجة فيروس "كورونا"، بأن هناك تواصل مباشر لحل مشكلاتهم، وبطمن أهلم بأنهم سيكونون بخير ولن يحدث لهم أي مكروه.

وتابع: "لن نترك أي عامل في الخارج إلا بالعودة لعمله الطبيعي فور انتهاء الأزمة الحالية، وبطمن المصرين العاملين في الدول العربية، بأن إقامتهم وعملهم في الدول العربية الشقيقة، كما هي ولن يحدث أي تغيير وإقامتهم سارية ولن يتأثر عملهم بعد العودة".

وأشار إلى أن وزارات العمل في بعض الدول العربية، أعلنت أن كل من يتعرض لهذه المشكلات، فتعتبر إقامته وإجراءاته سارية حتى يزول القرار، لافتًا إلى أن السلطات السعودية قررت بالفعل وذكرت بأنه حال تعرض أي عامل خارج الممكلة بانتهاء فترة إجازته أو إقامته يتم تمديد هذه الإقامة أو الإجازة لحين الانتهاء من فترات الحظر ويتم عودته مرة أخرى إلى عمله.

وعن التنسيق بين السلطات السعودية والكويتية، أكد الوزير، التواصل مع مكاتب العمل المصرية هناك، بجانب التواصل مع ووزارتي العمل السعودية والكويتية، وبطمن كل المواطنين بأن الأوضاع مستقرة، كما أن هناك توصل مع السلطات الأردنية للحفاظ على كل من تعرض أثناء فترات الحظر ولم يتمكن من الذهاب أو العودة إلى عمله دي فترة انقطاع إجازة على أن يعودوا للعمل مرة أخرى.​