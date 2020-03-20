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لمواجهة "كورونا".. "TeN" تمنح العاملين المقيمين خارج القاهرة إجازة مدفوعة الأجر

11:40 م الجمعة 20 مارس 2020
لمواجهة "كورونا".. "TeN" تمنح العاملين المقيمين خارج القاهرة إجازة مدفوعة الأجر

قناة TeN

كتب- مصطفى علي:

أعلنت إدارة قناة "TeN" منح العاملين الذين تقع مقار إقامتهم خارج القاهرة الكبرى، إجازة مدفوعة الأجر، حتى يوم 31 مارس الجاري، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

ووجه الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة جميع العاملين بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقًا، المتعلقة بإجراءات السلامة الصحية، مشيرًا إلى أن إدارة القناة ستتعامل بمنتهى الحسم لتنفيذ كل الضوابط الوقائية دون أي استثناءات، حرصًا على سلامة جميع عامليها والمجتمع.

قناة Ten فيروس كورونا نشأت الديهي

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