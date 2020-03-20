الصحة عن مزاعم استخدام دواء للعلاج من كورونا: يُصرف لـ 4 أمراض

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عقار "بلاكونيل" الذي زعم البعض أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، لا يستخدم فى علاج الحالات الإيجابية للفيروس.

جاء ذلك في خطاب للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، موجه لجهاز حماية المستهلك، بشأن مدى استخدام عقار "بلاكونيل" في علاج مصابي كورونا من عدمه، في إطار جهود الجهاز لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.

وأوضح الخطاب أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، لكنه يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والذئبة الحمامية القرصية وهو مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية، فضلا عن مشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا تجاه أشعة الشمس.