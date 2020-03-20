حظر التجول وتهالك المستلزمات الطبية.. الحكومة ترد على 9 شائعات

كتب- أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما تردد حول فرض حظر التجول بسبب فيروس "كورونا"، ووقف زراعة قصب السكر في الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى ما نشر حول وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 9 شائعات هذا الأسبوع: