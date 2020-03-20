مجلس الوزراء ينفي تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر صباح اليوم الجمعة، إنه مع مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتعرض مصر لأي منخفضات جوية خطيرة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الطقس في مصر سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، فإن مصر قد تشهد بعض التقلبات الجوية السريعة مع دخول فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس الجاري، وذلك بطبيعة الفصل، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من 21 مارس، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى ارتفاع لها في السنة خلال فصل الربيع القادم وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.​