هيئة الدواء المصرية تكشف عن قائمة أدوية لعلاج أعراض كورونا

كتب–أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ"EMA" وهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" على عدم وجود دليل علمي يمنع استخدام دواء الأيبوبروفين في علاج الأعراض المصاحبة لمرض الكورونا المستجد COVID 19.

وجاء تقرير مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية متضمناً الآتي:

- ليس هناك دليل علمي على علاقة استخدام دواء الأيبوبروفين وزيادة خطر الإصابة وتدهور حالات الـ Covid 19، وذلك وفقًا لما تم نشره بالوكالة الأوروبية للأدوية EMA بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ في هذا الشأن.

- يفضل استخدام الباراسيتامول في حالات الألم وارتفاع درجة الحرارة وفقاً لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والجهة الرقابية بفرنسا.

- الأخذ في الاعتبار جميع العلاجات المتاحة في حالة الإصابة بفيروس COVID 19 متضمنة الباراسيتامول ومضادات الإلتهاب اللاستيرودية (NSAIDs) وفقاً لما أشارت له الوكالة الأوروبية للأدوية EMA .

وخلُصت اليقظة الصيدلية بعد الرصد والدراسة بأنه يفضل استخدام الباراسيتامول كخافض للحرارة كخيار أول قبل استخدام مضادات الإلتهاب اللاستيرودية NSAIDs ومن ضمنها الأيبوبروفين حيث إنه لا توجد دراسة تفيد بمنع استخدام مضادات الإلتهاب اللاستيرودية مع الإصابة بالفيروسات بإستثناء الأسبيرين فى الأطفال.

وناشدت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid 19" .