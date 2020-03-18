المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لتطبيق حظر التجوال (بيان رسمي)

كتب - محمد سامي:

نفى المتحدث العسكري، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المتحدث العسكري، في بيان اليوم الأربعاء، كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، وأن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وشدد على مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.