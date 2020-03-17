أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

"الطيران": استثناء 5 حالات من قرار تعليق الرحلات الدولية

07:39 م الثلاثاء 17 مارس 2020
"الطيران": استثناء 5 حالات من قرار تعليق الرحلات الدولية

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أرسلت سلطة الطيران المدني المصرية خطابا اليوم الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة استثنت فيه خمس حالات من الهبوط بالمطارات المصرية بعد سريان قرار تعليق الرحلات الدولية ابتداء من ظهر بعد غد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان أصدرته سلطة الطيران المدني أن هذه الحالات تشمل شركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، كما تشمل الحالات رحلات الهبوط الفني للتزويد بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب والرحلات الداخلية بين المطارات المصرية ورحلات الشحن الجوي الدولية والإسعاف الدولية من وإلى مصر.

سلطة الطيران المدني الرحلات الدولية المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

الخبر التالى:

5 إرشادات للصحف القومية لتغطية أخبار كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: وفاة إيطالية ومواطن من القاهرة.. و30 إصابة جديدة بكورونا