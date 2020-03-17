"الطيران": استثناء 5 حالات من قرار تعليق الرحلات الدولية

كتب - محمد عبيد:

أرسلت سلطة الطيران المدني المصرية خطابا اليوم الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة استثنت فيه خمس حالات من الهبوط بالمطارات المصرية بعد سريان قرار تعليق الرحلات الدولية ابتداء من ظهر بعد غد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان أصدرته سلطة الطيران المدني أن هذه الحالات تشمل شركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، كما تشمل الحالات رحلات الهبوط الفني للتزويد بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب والرحلات الداخلية بين المطارات المصرية ورحلات الشحن الجوي الدولية والإسعاف الدولية من وإلى مصر.