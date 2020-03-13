ضبط محاولة تهريب 145 سيجارة إلكترونية مع راكب بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية، أخفاها راكب مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه فور وصوله من لبنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الشرق الأوسط من بيروت، اشتبه عبدالرحمن محمد مأمور تفتيش الركاب في راكب مصري الجنسية قادم من بيروت، وبالعرض على مصطفى الجندي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت وليد محمد مأمور التفتيش وهاني أبو طالب مدير الحركة، وتبين وجود 145 سيجارة إلكترونية داخل الحقيبة.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات للصفه التجاريه مع تحصيل غرامة، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.