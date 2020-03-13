شاهد واعرف.. ماذا حدث في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ؟ (تغطية خاصة)

استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول صباح اليوم الجمعة، لتتكون "برك" المياه في الشوارع، تصارعها سيارات هؤلاء الذين "اضطروا" للنزول لقضاء حوائجهم، مع استمرار المطالبات الحكومية بعدم النزول إلى الشوارع إلى في الحالات القصوى.

وضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، منذ أمس الخميس وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين "حكومة وشعبا" أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بتعطيل الدراسة غدًا السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مساء اليوم الجمعة، لتبدأ حالة التحسن بعد ظهر السبت، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتعود الشمس للسطوع مرة أخرى، وتهدأ سرعة الرياح.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لليوم الثاني من موجة الطقس السيئ

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