"فرق تعقيم منازل وتأجيل امتحانات".. الحكومة ترد على 8 شائعات بشأن كورونا

كتب - محمد غايات:

نفى مجلس الوزراء عددا من الشائعات حول انتشار فيروس "كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وأن كافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر، كما أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات الجمهورية، والعمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.

كما نفي مجلس الوزراء في بيانه تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة، موضحا أنه لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

ونفى المجلس أيضا ما تردد بشأن وقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر، مشيرا إلى أن حركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.

كما أكد البيان أيضا أنه لا يوجد ما يسمي بتحليل "PCR" مستعجل للكشف عن فيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه، موضحا أن تكلفة التحليل هي 1050 جنيهًا فقط للمواطن المصري، و70 دولارًا للأجنبي، دون أي هامش ربح، كما لم يتم توجيه أي فرق طبية لتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا.

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