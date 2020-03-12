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الطيران المدني : لا صحة لغلق الحركة الجوية بمطار القاهرة

08:40 م الخميس 12 مارس 2020
الطيران المدني : لا صحة لغلق الحركة الجوية بمطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أعلن باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي وزارة لطيران المدني، عدم صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولي، وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

و أضاف في بيان له الخميس، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية، ويقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل .

وطالب المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدني ضرورة تحرى الدقه وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة .

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