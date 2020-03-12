الري: ذروة الأمطار بدأت وتستمر حتى السادسة مساءً

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن ذروة أمطار اليوم الخميس تبدأ بعد ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وأضافت السيد، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى بين غزيرة وشديدة الغزارة على عدد من المناطق.

وتتعرض البلاد لموجة طقس سيئ وصفتها الحكومة بأنها غير مسبوقة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل على مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، وفقًا لتقارير غرفة عمليات الوزارة، عن تعرض نحو 20 محافظة لسقوط الأمطار مختلفة الشدة بداية من مساء أمس الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية.​