كما انفرد مصراوي.. عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لحزب مستقبل وطن

كتب - محمد سامي:

قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن تكليف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، بمنصب رئيس الحزب، خلفا للمهندس أشرف رشاد.

وقرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، تكليف المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب السابق، بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وانفرد مصراوي، اليوم الثلاثاء، بخبر تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منصب رئيس حزب مستقبل وطن.



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