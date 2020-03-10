أكثر الكلمات إنتشاراً

اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

كما انفرد مصراوي.. عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لحزب مستقبل وطن

05:00 م الثلاثاء 10 مارس 2020
كما انفرد مصراوي.. عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لحزب مستقبل وطن

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب

كتب - محمد سامي:

قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن تكليف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، بمنصب رئيس الحزب، خلفا للمهندس أشرف رشاد.

وقرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، تكليف المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب السابق، بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وانفرد مصراوي، اليوم الثلاثاء، بخبر تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منصب رئيس حزب مستقبل وطن.
89549837_2766082010141862_3250074492449325056_n

اقرأ أيضا:

ننفرد بالتغييرات.. رئيس المحكمة الدستورية السابق مرشحا لرئاسة حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن عبدالوهاب عبدالرازق أشرف رشاد

الخبر التالى:

دخلنا الفقر المائي.. عبدالعال: لن نفرط في مياه النيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة ترد على مطالبات تعطيل المدارس والجامعات بسبب كورونا