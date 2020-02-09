نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة المنصور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين، رافقه خلال جولته بالمدينتين، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل عباس، زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة، أكد خلاله على الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة لتسليم المشروعات، وكذا الكفاءة والجودة العالية في التنفيذ، وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.

وتفقد عباس، عدداً من عمارات مشروعي سكن مصر والإسكان المتميز و"JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، ومنطقة الخدمات بالمدينة، وكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الكلاسيك والمودرن، وتم التأكيد على جودة مستوى التشطيبات في الوحدات المختلفة.