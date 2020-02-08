الأوقاف: حريصون على إعداد محفظين متميزين للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص مصر الكبير واهتمامها بالقرآن الكريم حفظا وسلوكا والتوسع فى مكاتب ومدارس القرآن وإعداد محفظين متميزين خاصة من الشباب لخلق جيل جديد نغرس فيه الأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف عددا من كبار الضيوف المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنظمها الوزارة حاليا منهم الدكتور عبد المحسن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف والشيخ على الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور محمد البشارى الامين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة بحضور السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب نقيب السادة الأشراف.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم دعوة 35 مشاركا بالمسابقة هذا العام وتخصيص فرع خاص لحفظ القرآن وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من أفريقيا، واعتماد جائزة أولى بقيمة 150 ألف جنيه وثانية بقيمة 130 ألف جنيه للفائزين فى الفرع الثالث المخصص لأبناء أفريقيا فى إطار حرص مصر على قارتها ورئاسة الاتحاد الإفريقى، إلى جانب جائزة مالية استثنائية قدرها 100 ألف جنيه لأفضل ثالث.

وأشار إلى أنه سيصطحب وفدا من كبار المحكمين والمشاركين بالمسابقة غدا لزيارة محافظة الوادى الجديد للتعرف على المشروعات التنموية بها، فيما يزور المشاركون بعد غد الاثنين مجلس النواب بدعوة من وكيل أول المجلس وذلك ضمن برنامج ثقافى حضارى على هامش المسابقة التى تستمر للاربعاء ويضم أيضا بعض مساجد القاهرة الإسلامية الكبرى والقاعدة.