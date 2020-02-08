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سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ببنها

11:55 ص السبت 08 فبراير 2020
سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ببنها

تشكيل عصابي- أرشيفية

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات، وبحوزتهم أسلحة نارية في بنها.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها بتكوين كل من "أحمد.م" 21 سنة، عاطل، و"السيد.م" 26 سنة، عاطل، و"سامح.س.ط" 17 سنة، عاطل، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وهيروين، ومبلغ مالي حصيلة بيع المواد المخدرة، ومواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وجرى تحرير محضر رقم 3647 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2020.

تشكيل عصابي أسلحة نارية القليوبية بنها مديرية أمن القليوبية

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