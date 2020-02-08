انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم.. وتوجيهات بالوقاية من الأمراض المعدية

كتب- أسامة علي:

ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، التي بدأت 25 يناير الماضي.

وتستقبل مدارس 12 محافظة هي (الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفرالشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة والقاهرة) الطلاب، رغم ما أثير من شائعات حول تأجيل الدراسة تخوفًا من الأمراض والأوبئة، خاصة فيروس "كورونا المستجد".

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز في المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير، بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجّه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

وأشار نائب الوزير إلى وجود رابط جديد لتلقي الشكاوى من نتيجة امتحان الصف الثاني الثانوي على موقع الوزارة، بالإضافة إلى رابط على موقع الإحصاء؛ لحصر جميع الطلاب الذين أبلغوا عن أي عطل أصاب التابلت أثناء أداء الامتحان.

وشدد حجازي، على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.