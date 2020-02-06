"محلية النواب" تحذر من الأرقام الوهمية في الموازنة

كتبت - ميرا إبراهيم:

حذر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مما وصفه بإهدار المال العام من خلال وضع أرقام وهمية في الباب الثاني للموازنة في بعض الجهات، قائلًا: "تعبنا من الأرقام الوهمية على الورق، وبينضحك علينا، إحنا كل سنة بنتسرق من الباب الثاني في الموازنة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018-2019.

وطالب النائب محمد الحسينى، بمراجعة الباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة، لمنع أى سرقة أو تلاعب فى الأرقام، قائلاً: "الباب الثانى فى الموازنة فيه مشكلة على مستوى مصر، ما توفره فى المصروف المفروض يزيد فى الإيراد بالضعف، الباب الثانى محتاج صنايعية يعدوه ويراجعوه، عايزين نحافظ على المال العام، محتاجين نعظم الموارد، مصر محتاجة لكل جنيه".

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تخصيص مبالغ لتدريب وتأهيل العاملين في المحليات، قائلًا لممثلي الحكومة: "هل رصدت ميزانية لتنمية وتأهيل العنصر البشري وخلق كوادر في المحليات، لازم يتم وضع خطة لتدريب وتأهيل العناصر البشرية فنيًا، لازم تكون هناك كوادر فنية".