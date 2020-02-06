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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

10:54 ص الخميس 06 فبراير 2020
غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة

كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق بنطاق المحافظة تشمل: (شارع الهرم بدءًا من نصر الدين حتى المساحة - شارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث - ترعة عبدالعال (1-2) - كفرطهرمس).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح السبت المقبل 8 فبراير.

وأوضحت أن قطع الخدمة عن هذه المناطق يأتي نتيجة قيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما وفرت سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

مياه الجيزة قطع المياه شارع الهرم
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