مصطفى بكري يُقنن أوضاعه بنقابة الإعلاميين

كتب - مصطفى علي:

قالت نقابة الإعلاميين، إن الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقدم بأوراقه للنقابة اليوم؛ لتقنين أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي.

وبحسب بيان للنقابة الأربعاء، يأتي ذلك بعد إصدار النقابة قرارها رقم 1 لسنة 2020 بإلزام بكري بتقنين أوضاعه بناء على شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضده، وبالبحث بسجلات النقابة تبين أنه غير حاصل على تصريح للممارسة الأنشطة الإعلامية.

وأضاف البيان أن القرار الصادر ضد بكري يعتبر ضمن حزمة من القرارات الصادرة من نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة والتي تهدف من خلالها إلى ضبط المشهد والارتقاء بالأداء المهني للإعلاميين وضمان الالتزام لميثاق الشرف الإعلامي والحفاظ على منظومة القيم المصرية.