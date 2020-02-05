أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

مصطفى بكري يُقنن أوضاعه بنقابة الإعلاميين

11:07 م الأربعاء 05 فبراير 2020
مصطفى بكري يُقنن أوضاعه بنقابة الإعلاميين

الإعلامي مصطفى بكري بنقابة الإعلاميين

كتب - مصطفى علي:

قالت نقابة الإعلاميين، إن الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقدم بأوراقه للنقابة اليوم؛ لتقنين أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي.

وبحسب بيان للنقابة الأربعاء، يأتي ذلك بعد إصدار النقابة قرارها رقم 1 لسنة 2020 بإلزام بكري بتقنين أوضاعه بناء على شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضده، وبالبحث بسجلات النقابة تبين أنه غير حاصل على تصريح للممارسة الأنشطة الإعلامية.

وأضاف البيان أن القرار الصادر ضد بكري يعتبر ضمن حزمة من القرارات الصادرة من نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة والتي تهدف من خلالها إلى ضبط المشهد والارتقاء بالأداء المهني للإعلاميين وضمان الالتزام لميثاق الشرف الإعلامي والحفاظ على منظومة القيم المصرية.

نقابة الإعلاميين مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار

الخبر التالى:

رئيس "مستقبل وطن": قادرون على خوض انتخابات المحليات في أي وقت
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان