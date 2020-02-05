بتكلفة 2 مليار جنيه.. توقيع بروتوكول لرفع كفاءة الطرق في 12 محافظة

كتب - محمد غايات:

وقعت وزارتي النقل والتنمية المحلية بروتوكول تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرصف وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة مهتمة بالمحافظات وما يمس المواطن من تقديم خدمات، لافتة إلى أن الطرق مهمة جدا للمواطن حيث تم تحديد 840 كيلو متر في 12 محافظة لتحسينهم بتكلفة 2 مليار جنيه.

واشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن خدمات تحسين الطرق كان مطلب من المواطنين والنواب لذلك تم توفير الدعم الإضافي لتحسين الطرق.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى شكاوى من المواطنين بسوء حالة الطرق وقام بالتوجيه بدراسة الأمر وتم تشكيل لجنة.

وأضاف "شعراوي"، أنه منذ 2018 تم العمل على 3000 كم وفي العام التالي 2158 كم بإجمالي 9 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنهم طالبوا باستكمال المشروع وتم تخصيص 2 مليار جنيه وتم تحديد 12 محافظة لأنهم الأكثر معاناه من الطرق، وسيتم الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

واوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل، انه اعتبارًا من 1 يوليو 2017، تم البدء في المشروع القومي للطرق للوصل بين المدن الجديدة وقلب البلد، لسهولة نقل الكثافة السكانية لهذه المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم التخطيط لـ7000 كم وخلال الفترة الحالية، سيتم الانتهاء من حوالي 5200 كم طرق بنهاية العام المالي الحالي.

أما بخصوص الطرق المحلية بالمحافظات، أكد وزير النقل أنه صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرصد ما تحتاجه وتم تشكيل لجنة وقدرت أن المشروع سيتكلف 37 مليار جنيه، وتم توفير 2 مليار جنيه بصفة عاجلة وتم التركيز على 12 محافظة في قلب الدلتا وشمال الصعيد التي تعاني من حالة الطرق غير الجيدة.