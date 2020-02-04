القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

كتب - محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الإحتياط المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه يتم انتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدها.

شارك فى الاختبارات أكثر من800 فرد من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة.

ويتضمن التدريب تطوير المهارات الشخصية للأفراد وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقاً لاختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، ويستمر البرنامج التدريبى المكثف على مدار ثلاثة أشهر لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية فى هذا المجال حيث يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات بمهام تدريب هذه الكوادر لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص إلتحاقهم به.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب إنتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقاً لمتطلبات سوق العمل .

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة، و تمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية .