أتربة وارتفاع حرارة و"رياح تصل للعاصفة".. تفاصيل طقس الأربعاء

صور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في الساعات الأولى لليوم الأخير

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد الأربعاء سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه يوجد نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة، مع ارتفاع درجة الحرارة يومي الأربعاء والخميٍس بمقدار ثلاث درجات، مشيرا إلى أن الرياح تصل للعاصفة على بعض المناطق المكشوفة، تؤدي إلى حدوث حركة اضطراب في الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الأربعاء، على السواحل الغربية.