الأوقاف: "ثمرات الإيمان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "ثمرات الإيمان"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، أنه سيتم استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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