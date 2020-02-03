أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأوقاف: "ثمرات الإيمان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

09:57 م الإثنين 03 فبراير 2020
الأوقاف: "ثمرات الإيمان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "ثمرات الإيمان"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، أنه سيتم استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف ثمرات الإيمان خطبة الجمعة

الخبر التالى:

​​برلماني: سرعة فض المنازعات الضريبية يساهم في حصول الدولة على حقوقها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء