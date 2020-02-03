في اليوم الأول للموجة.. استرداد أكثر من 60 ألف م2 من أملاك الدولة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة تمكنت من استرداد 61080 م2 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكي في اليوم الأول من انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.​