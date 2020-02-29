تقلبات جوية سريعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين خلال الـ72 المقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب المناطق، لافتًا إلى أن طقس اليوم يشهد انخفاضا ما بين 4-5 درجات، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 20 درجة على القاهرة وعدد من المحافظات.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن أبرز الظواهر الجوية حتى منتصف الأسبوع تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ما يعيق الرؤية الأفقية على الطرق، بجانب وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة.

وأكد شاهين، أنه على الرغم من وجود اعتدال في درجات الحرارة هذه الأيام، إلا أننا نتوقع المزيد من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وستكون سريعة، حيث إن فصل الشتاء مازال أمامه 20 يوما على الأقل.

وحذر شاهين من تخفيف الملابس، حيث إنه ما زال هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والشرقية، وعلى بعض المناطق بوسط الدلتا.

وسجلت درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل 20 - 12 على القاهرة، والوجة البحري 19 - 11 السواحل الشمالية 20- 13، شمال الصعيد 22 - 10، جنوب الصعيد 28 - 13.​