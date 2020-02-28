لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة

كتب - محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع الخدمة عن 7 مناطق بشرق العاصمة غدًا السبت.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، إن قطع المياه يأتي نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

وأوضحت مياه القاهرة، أن قطع الخدمة يشمل مناطق (منشية البكري - عمارات العبور - خلف عمارات العبور - القوات الجوية - الحرس الجمهوري - المنطقة المركزية العسكرية - مبنى وزارة الدفاع).

ومن المقرر أن تكون مدة الانقطاع اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم السبت وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات يتديير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة بتديير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125.