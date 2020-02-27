وزير التموين: مبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة مارس المقبل

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إطلاق مبادرة "لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة"؛ في مارس المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المصيلحي مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمقر المجلس اليوم الخميس.

واستعرض المصيلحي، خلال اللقاء، خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة.

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