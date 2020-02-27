اليوم.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة لـ12 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج - عين شمس الشرقية - منطقة مصنع الصابون بالقلج)، نظرًا لأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة.

وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 9 مساء اليوم نفسه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.