السعودية تقرر تعليق إصدار تأشيرات العمرة بسبب كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

كشف عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أحمد البكري، عن تعليق إصدار تأشيرات العمرة، بناءً على التعليمات الواردة من مركز معلومات وزارة الحج والعمرة السعودية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء نص الرسالة التي تلقتها شركات السياحة الدينية المصرية العاملة: "بناء على ما وردنا من مركز المعلومات لوزارة الحج والعمرة نفيدكم بتعليق إصدار تأشيرات العمرة بناءً على التعليمات وستقوم الوزارة بالتوضيح تباعًا".

كما أضافت الرسالة "أن التأشيرات الصادرة سيتم التعميم على الناقل الجوي بأنها ملغاه وغير معتمدة حتى لو كانت سارية والتعامل معاها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي".

وأشار البكري، لمصراوي، إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.