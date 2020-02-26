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الكنيسة الملكية السويدية تقرع أجراسها تأبينًا لمبارك

11:45 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الكنيسة الملكية السويدية تقرع أجراسها تأبينًا لمبارك

الكنيسة الملكية السويدية

ستوكهولم - أ ش أ:

قرعت كنيسة ريدارهولم الملكية في وسط العاصمة السويدية ستوكولهم، أجراسها تأبينا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وذكر راديو سوا الأمريكي، أن مبارك كان قد حصل عام 1986 على درع سيرافيم برتبة فارس.

وقال بيرساندين من الديوان الملكي السويدي في حديثة لصحيفة داغنز نيهيتر، إن الديوان لا يأخد موقفا من أفعال حامل الوسام بل يتبع فقط أعراف الديوان الملكي.

جدير بالذكر أن درع سيرافيم الملكى أسسه ملك السويد فريدرك الأول عام 1748 .

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Asha
الكنيسة الملكية السويدية ستوكهولم جنازة مبارك وفاة مبارك
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