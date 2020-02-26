أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"الوزراء": تعيين جاد القاضي رئيسا لمعهد البحوث الفلكية

10:16 م الأربعاء 26 فبراير 2020
"الوزراء": تعيين جاد القاضي رئيسا لمعهد البحوث الفلكية

الدكتور جاد محمد جاد القاضي

كتب – يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 484 لعام 2020، بتعيين الدكتور جاد محمد جاد القاضي، رئيسا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونصت المادة من القرار على أنه يتعين على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ القرار.

وكان الدكتور جاد القاضي قد تولى القيام بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في يناير2019.

Untitled

مصطفى مدبولي جاد القاضي معهد البحوث الفلكية خالد عبدالغفار

الخبر التالى:

الاستئناف تحدد جلسة غدًا لإعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. سيتي 0 - 0 ريال مدريد.. دوري الأبطال