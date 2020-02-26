"الوزراء": تعيين جاد القاضي رئيسا لمعهد البحوث الفلكية

كتب – يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 484 لعام 2020، بتعيين الدكتور جاد محمد جاد القاضي، رئيسا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونصت المادة من القرار على أنه يتعين على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ القرار.

وكان الدكتور جاد القاضي قد تولى القيام بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في يناير2019.