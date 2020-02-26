ردًا على طلبات الإحاطة.. محافظ بني سويف: حضوري للبرلمان تكريمًا لي

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه كمسئول تنفيذي يحرص على التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان، وذلك لتحقيق الصالح العام وحل مشكلات المواطنين، مشددًا على همية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة 32 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في مختلف المجالات، بحضور محافظ بني سويف، وممثلي عدد من الوزارات.

وأكد محافظ بني سويف، أن حضوره البرلمان، اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يعد تكريمًا له، معبرًا عن سعادته.

ولفت المحافظ إلى أن التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أكبر دليل على استقرار الدولة، والذي لم يكن متاحًا منذ عشر سنوات ماضية إبان وجود الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، موجهاً الشكر للجنة الإدارة المحلية على توجيه الدعوة له للحضور، وأشاد بدور اللجنة وجهودها في فتح قضايا ومشكلات المحليات.