لميس الحديدي ناعية مبارك: يومًا ما سيكتب التاريخ كلمته

كتب- محمد نصار:

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقالت لميس عبر حسابها على "تويتر"، اليوم: "رحم الله الرئيس الأسبق مبارك.. اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ.. كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث".

وأضافت: ""يومًا ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق".