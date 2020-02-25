لميس الحديدي ناعية مبارك: يومًا ما سيكتب التاريخ كلمته
06:18 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
كتب- محمد نصار:
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
وقالت لميس عبر حسابها على "تويتر"، اليوم: "رحم الله الرئيس الأسبق مبارك.. اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ.. كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث".
وأضافت: ""يومًا ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق".
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