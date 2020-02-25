السياحة والآثار: إنجاز 90% من أعمال ترميم قرية شالي الأثرية بمطروح

كتب – يوسف عفيفي:

تستكمل وزارة السياحة والآثار، مشروع ترميم وإحياء قرية شالي الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.

وبحسب بيان اليوم، يهدف المشروع إلى إحياء قرية شالي الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، بالإضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة.

وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، أنه تم إنجاز 90% حتى الآن من أعمال الترميم التي تمت بمواد طبيعية من البيئة السيوية ومنها الكرشيف والطين وجذوع النخيل وعروق الزيتون، وهي من تنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية.

جدير بالذكر، أن تاريخ القرية يرجع لسنة ١٢٠٣ م ٦٠٠ هـ وبها المسجد العتيق والذي تم افتتاحه بعد أعمال ترميمه عام ٢٠١٥م، ومسجد تطندي والذي تم افتتاحه بعد أعمال ترميمه عام ٢٠١٨ م، وتحتوي القرية على ثلاث مداخل رئيسية هي ألبابنشال وقدومه وأترار، بالإضافة إلى ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم و تحويلهم لمركز للرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.