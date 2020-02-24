​شعراوي: نسعي للحصول على رضا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم

كتب- محمد نصار:



قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة للحصول على رضا المواطنين في كافة المحافظات وتحسين مستوي الخدمات التي تقدم لهم من الادارة المحلية.



وقال شعراوي: "كل ما يهمنا جميعًا كوزارة التنمية المحلية والمحافظين هو إرضاء المواطن في كل المحافظات".



وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك توجيهات مستمرة للمحافظات بضرورة التفاعل مع شكاوى ومطالب المواطنين وسرعة حلها والاستجابة لها تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وشدد الوزير على أنه أعطى مهلة لعدد من رؤساء المدن والوحدات المحلية في بعض المحافظات ومنها القليوبية لتحسين مستوى النظافة والتفاعل مع شكاوى المواطنين وسيقوم بمحاسبه المقصرين في حال استمرار الشكاوى والتقصير في أداء العمل على أكمل وجه.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتفاعل وترد على جميع الشكاوى التي يتم عرضها وإرسالها، لافتًا إلى أنه يتلقى شكاوى من المواطنين بمختلف المحافظات ويتم التفاعل معها، واتضح ذلك جليًا من خلال زيادة عدد الشكاوى، وهذا يدل علي نجاح المنظومة لأن المواطن يشعر باهتمام المسئولين بحل مشكلته ويثق في استجابتهم له.

جاءت تصريحات الوزير شعراوي اليوم الاثنين خلال الزيارة الي قام بها الي محافظة القليوبية حيث التقي بمقر ديوان عام المحافظة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و كل من الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية.

وخلال اللقاء قام فريق من المحافظة باستعرض عدد من المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تم افتتاحها خلال الأربع سنوات الماضية، والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم طرحها، وسيتم البدء في تنفيذها، كما تناول العرض أيضا شرح وافي عن موقف المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ونسب تنفيذها وتكلفتها والجدول الزمني لها، كما تم استعراض مقترح تطوير مدينة القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما تم أيضا استعراض أبرز المقومات التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأثرية.