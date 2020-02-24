"الصحة" تقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد

كتب - أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا 2019 ( كوفيد-19)، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن هذه النصائح تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية عن طريق تجنب لمخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، ويجب التخلص من المناديل في سلة مهملات مغلقة بالإضافة إلى طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.

وأضاف "مجاهد" أن النصائح تتضمن أيضًا الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم مثل الكحول، وغسل اليدين جيدًا بعد السعال أو العطس وبعد التعامل مع الحيوانات، وعند رعاية المرضى وبعد الانتهاء من اللعب وبعد العودة من الخارج ،وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، مشيرًا إلى أن هذه النصائح تمكن الشخص من حماية نفسه ومن حوله من أي أمراض معدية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الأمراض المعدية يتم انتقالها من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الناتج عن العينين، والعطس، والرشح، والكحة، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة فيروس كورونا 2019 تشمل أعراض العدوى الشائعة مثل الحمى، والسعال، وضيق التنفس، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.

ووجه "مجاهد" عددًا من النصائح لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية، مثل غسل اليدين بالصابون أوتدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم وتنظيف الأدوات الطبية، وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم، وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، بالإضافة إلى تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، وارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة، مؤكدًا أهمية الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.

وقال "مجاهد" إنه يجب على مقدمي الرعاية الطبية ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أوعند السعال أو الرشح، موضحًا أن هذه الأقنعة لا تكون فعالة إلا عند استخدامها مع تنظيف اليدين باستمرار وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وعند استعمالها يجب معرفة طرق استخدامها والتخلص منها بشكل آمن.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والامراض المعدية.