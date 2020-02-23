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وزير الشباب: 6.6 مليار جنيه من الموازنة لدعم وتطوير مراكز الشباب

01:49 م الأحد 23 فبراير 2020
وزير الشباب: 6.6 مليار جنيه من الموازنة لدعم وتطوير مراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن نواب البرلمان ساهموا في دعم موازنة مراكز الشباب بالمحافظات؟

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد، إلى أنه تم تطوير مراكز الشباب، مضيفا: "والوزارة قادرة على إنجار كل المهام في إطار الموازنة العامة للدولة".

وأكد أنه تم رصد 1,1 مليار جنيه تساهم في دعم قطاع مراكز الشباب، مضيفا: "نسعى لتحويل مراكز الشباب إلى ساحة شاملة للرياضة، وعملية التطوير توقفت في عدد من مراكز الشباب للأسف كما توجد مراكز شباب آيلة للسقوط ولم يتم إزالتها".

وقال النواب إن التطلعات كبيرة في ملف تطوير الشباب، وأن المخصصات المالية تقف مانعا لتحقيق ذلك.​

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب لجنة الخطة والموازنة

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