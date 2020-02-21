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ساويرس عن التقبيل والأحضان عند السلام: "عادة بايخة"

02:28 م الجمعة 21 فبراير 2020
ساويرس عن التقبيل والأحضان عند السلام: "عادة بايخة"

المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد عبدالناصر:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على نصيحة وزارة الصحة بتجنب التقبيل والأحضان عند السلام بين المواطنين بعضهم البعض.

وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "الصحة للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل أي عدوى.. يا ريت على طول، عادة بايخة".

وسبق أن وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية، منها عدم التقبيل والأحضان عند السلام بين المواطنين، والحفاظ على النظافة الشخصية مع استعمال المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

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نجيب ساويرس وزارة الصحة تجنب التقبيل والأحضان تويتر

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