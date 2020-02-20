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"رياح وضباب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

09:13 م الخميس 20 فبراير 2020
"رياح وضباب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جانب من موجة الطقس الفترة الماضية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا بكافة الأنحاء، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا، ويتكون الضباب على السواحب الشمالية حتى القاهرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة غدا الجمعة ستكون كما يلي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

الطقس رياح درجات الحرارة الارصاد الجوية

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