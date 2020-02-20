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رئيس بيلاروسيا يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

03:07 م الخميس 20 فبراير 2020
رئيس بيلاروسيا يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

لقاء السيسي ورئيس بيلاروسيا

كتب - محمد عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحثا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

استعرض الرئيس السيسي الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعى مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال الرئيس السيسي إنه تم التطرق خلال المباحثات لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا مطار القاهرة الرئيس السيسي

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