اليوم.. انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسى بالعاصمة الإدارية

يُعقد اليوم الخميس، مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن عقد مجلس الأعمال المشترك، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث دعا القطاع الخاص في بيلاروسيا للاستثمار في مصر.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة الأربعاء، إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات وخاصة الإنتاج المشترك وخاصة منتجات التصنيع.

واستعرض السيسي الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعي مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وأكد السيسي أن جلسة مشاورات بناءة عُقدت، حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية. ​