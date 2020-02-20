اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش مشكلات السويس وتدعو المحافظ للحضور

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعًا اليوم الخميس، وجهت دعوة حضوره إلى محافظ السويس، إلى جانب ممثلي الحكومة من وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات المعينة الأخرى؛ لمناقشة 5 طلبات إحاطة مقدمة من نواب محافظة السويس بشأن مشكلات المحافظة، من طرق وأحوزة عمرانية وتعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومشروعات خدمية لاستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات، وغيرها.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلاً عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدني مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسى نصير، الأول بشأن إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضيات البحرية بحي عتاقة لتصبح شاطئًا عامًا لأبناء السويس، والثاني بشأن بإعادة تخصيص الأراضي المخصصة لجمعية حماية الطفل والمحلات المحيطة بسور الجمعية في محافظة السويس، والثالث بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، والرابع بشأن انتشار الباعة الجائلين والبلطجية بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعقد بشكل دائم اجتماعات تناقش فيها كل ما يتعلق بمشكلات المحافظة، حيث تختار كل طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة لمناقشتها في يوم واحد بحضور المحافظين ومسؤولي الوزارات المعنية للرد عليها.​